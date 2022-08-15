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التعليم بغزة يُناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023

15 اغسطس 2022 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الإثنين، الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم، بمقر الوزارة بغزة، بمشاركة وكيل وزارة التربية والتعليم العالي زياد ثابت والمدراء العامين ومدراء الوحدات.

بدوره، رحّب ثابت بالحضور مشيدًا بالجهود التي بُذلت خلال العام الدراسي الماضي، وتُوّجت بتحقيق العديد من الإنجازات منها النتائج المميزة للطلبة على صعيد المراحل التعليمية بشكل عام والثانوية العامة على وجه الخصوص.

وبين خلال الاجتماع، أن الوزارة ماضية خلال العام الجديد في خطتها الخاصة بتطوير العملية التربوية من جميع جوانبها لخدمة طلبتنا وأبناء شعبنا.

كما ناقش المجتمعون العديد من الموضوعات الخاصة ببدء العام الجديد مثل: التشكيلات المدرسية، توظيف المعلمين الجدد، الكتب المدرسية، الأبنية المدرسية الجديدة والأثاث المدرسي، برنامج غرس وتعزيز القيم، تطوير طرق التدريس الحديثة وأساليب التقويم، الأنشطة اللامنهجية، وخدمات الجمهور.

وأكد الحضور على تكثيف الجهود في الميدان التربوي لإنجاز جميع التجهيزات من أجل انطلاق العام الدراسي الجديد بالصورة المناسبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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