أوكرانيا: خطر وقوع كارثة نووية في محطة زابوريجيا يزداد كل يوم

أكد رئيس بلدية المدينة الواقعة جنوب أوكرانيا، والتي تتواجد داخلها محطة زابوريجيا النووية، أن خطر وقوع كارثة في المحطة النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، يزداد يوما بعد يوم.

وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بقصف المنشأة منذ أكثر من أسبوع.

وأعلنت أوكرانيا، أن القوّات الروسية التي عبرت نهر دنيبر في مدينة خيرسون التي احتلها الروس (جنوبي البلاد) قد تبقى عالقة في المنطقة بعد قصف كلّ جسورها.

وقالت مجموعة «انيرغو-اتوم» الأوكرانية المشغّلة للمحطة عبر تلغرام «قلصوا من وجودكم في شوارع انيرغودار. تلقينا معلومات تتحدث عن استفزازات جديدة من قبل «المحتل الروسي».

وأضافت «حسب شهادات السكان، يتجدد القصف باتجاه المحطة» مشيرة إلى أن «الفاصل الزمني بين إطلاق الضربات ووصولها هو بين ثلاث وخمس ثوانٍ».

واستولت القوات الروسية على المحطة النووية -التي تعد الأكبر في أوربا- في بدايات الحرب لكن لا يزال الفنيون الأوكرانيون هم من يديرونها.

ووسط مخاوف من وقوع كارثة نووية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح. وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن تجدد القصف.

وحذّر رئيس بلدية المدينة التي تقع فيها المحطة النووية من أن خطر وقوع كارثة يزداد كل يوم.

وقال دميترو أورلوف رئيس بلدية إنرغودار (جنوب شرق) إن «القوات الروسية تقصف البنى التحتية التي تضمن عمل المحطة بشكل آمن».

وأفاد «ما يحصل هناك، إرهابًا نوويًا صريحًا، وقد ينتهي بشكل لا يمكن التنبؤ به في أي لحظة».

المصدر / وكالات