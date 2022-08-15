الاحتلال يغتال شابًا بالرصاص بعد مداهمة منزله في كفر عقب

استشهد شاب برصاص الاحتلال في كفر عقب قضاء مدينة القدس فجر اليوم الإثنين.

ووفق مصادر مقدسية، فإن الشهيد هو الشاب محمد إبراهيم الشحام، وقد تعرض لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت منزل عائلته وأطلقت النار صوبه.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا الشاب محمد الشحام من منزل عائلته في بلدة كفر عقب، بعد إطلاق النار على رأسه داخل المنزل.

وذكر النادي أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الشحام، وفور اقتحامها للمنزل ودون أن يشكل الشاب محمد أي خطر على القوة المقتحمة، أطلقت القوة الخاصة النار عليه برأسه بشكل مباشر ومن مسافة الصفر، وواصلت تفتيش المنزل بعد إطلاق النار على محمد.

وأفاد المواطن إبراهيم شحام، بأن قوة إسرائيلية خاصة، داهمت منزله في ساعة متأخرة من الليلة، وأطلقت النار صوب نجله محمد من مسافة الصفر، وأصابته في رأسه وتركته ينزف على الأرض لأكثر من أربعين دقيقة، قبل أن تعتقله.

المصدر / فلسطين أون لاين