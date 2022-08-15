حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في جنين

ضمن سياستها اليومية المنفذة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عرابة قضاء جنين.

ووفق نادي الأسير اقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة تخللها مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وكذلك إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية استمرت لساعات.

وضمن حملة الاقتحامات وثق نادي الأسير اعتقال قوات الاحتلال 23 مواطنا جرى تحويلهم للتحقيق، وذلك بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وفي التفاصيل، حيث مدينة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة جنين واندلعت مواجهات تخللها اشتباكات مسلحة ولم يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

وزعم جيش الاحتلال أن مقاومين أطلقوا النار صوبهم خلال اقتحام بلدة عرابة قضاء جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل العديد من الأسرى المحررين في بلدة قباطية عرف منهم: محمود عید حنایشة وفيصل إبراهيم سباعنة وثامر عبد الغني سباعنة.

كذلك اندلعت اشتباكات عنيفة في كفر عقب شرقي القدس، وأصيب مقدسي بجروح خطيرة، واعتقل سبعة 7 شبان في دير ابو مشعل قضاء رام الله.

ورافق حملة الاعتقالات مواجهات مع الشبان في عديد المناطق، الذين قاموا برشق دوريات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وعرف من بين المعتقلين: الطالب في جامعة بيرزيت أسيد القدومي من رام الله، وعبد الله التميمي من بلدة الرام، والأسير المحرر يوسف هوشة من بلدة بيرزيت، والمصاب محمد الشحام من بلدة كفر عقب، وحسين عطية، وسيف القاسم، من بلدة الجديرة، ومحمد فوزي الخطيب من حزما.

وطالت الاعتقالات كل من: يزن عدنان الخباص من عصيرة الشمالية، وحسن الزغل من زبوبا، وأحمد الحج، وفؤاد أبو سمرة، وحسن مطر، وقصي عيسى ربيع، وعبدو طبخ، وأمين حمدان، ومجاهد الشحم، وسيف راسم من دير أبو مشعل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أحمد رائد طقاطقة، والفتى سيف أيمن طقاطقة، ومحمد محمود طقاطقة، وأحمد نبيل ثوابتة من بلدة بيت فجار، وصامد غانم- من سيلة الظهر، وعمر يوسف زهران من دير أبو مشع.

المصدر / فلسطين أون لاين