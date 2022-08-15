الطقس: أجواء شديدة الحرارة أعلى من معدلها السنوي

يكون الجو اليوم الإثنين، بحول الله، حارا في كافة المناطق فترة الظهيرة، فيما يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

ويتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بـ3 درجات نهارا.

أما يوم غد الثلاثاء، تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهارا.

وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الحرارة تحوم بين مطلع ومنتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وعند منتصفها وأعلى من ذلك بقليل في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية، ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا.

في يوم الخميس، تبقى الحرارة تراوح مكانها دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويسود خلال النهار جو حار في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية.

ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية وجو خانق مع رطوبة عالية على طول الخط الساحلي، مساءا يعتدل الجو وتهب رياح لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

ويبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة وبشكل خاص في المناطق الغورية والبحر الميت، حيث ستسجل درجات حرارة أربعينية.

مع المساء يعتدل الطقس ويصبح الجو منعشا ولطيفا وتكون الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

المصدر / فلسطين أون لاين