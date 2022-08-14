قوات الاحتلال تختطف ممثل الكتلة الإسلامية في بيرزيت

أفادت مصادر محلية، بأن قوة إسرائيلية خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت مساء اليوم الأحد، تعتقل ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أسيد القدومي من حي أم الشرايط في البيرة.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت القدومي بعد اللحاق به والاصطدام بسيارته الشخصية في حي أم الشرايط.

وكانت الكتلة الإسلامية قد نظمت الإثنين الماضي سلسلة بشرية لطلبة الجامعة، دعماً لقطاع غزة الذي تعرض لعدوان إسرائيلي استمر عدة أيام وأسفر عن ارتقاء 49 شهيداً.

ووقف عشرات الطلاب في حرم الجامعة حاملين صور شهداء العدوان على قطاع غزة وبينهم نساء وأطفال، إلى جانب صور الأسير خليل عواودة.



وتتعرض الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت إلى مضايقات عدة من قبل أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين