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حماس: قصف الاحتلال الهمجي لسوريا يجب أن يُواجَه بموقف مُوحّد

14 اغسطس 2022 . الساعة 22:13 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حماس حازم قاسم

قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إنّ الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي يُوسّع من عدوانه على شعبنا وأمتنا، فبعد جرائمه في قطاع غزة وتعمُّد قتله للمدنيين، وعمليات الاغتيال في الضفة الغربية، والاقتحامات للمسجد الأقصى، يرتكب اليوم عدوانًا جديدًا عبر القصف الهمجي لأراضي سوريا الشقيقة.

وأكد قاسم في تصريح صحفي عقب قصف إسرائيلي طال ميناء طرطوس غربي سوريا مساء اليوم، أنّ هذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل والممتد في كلّ المنطقة، يجب أن يُواجَه بموقف مُوحّد من كلّ قوى الأمة في المنطقة، لمنعه من مواصلة عربدته، ووضع حدٍّ لعدوانه على أمتنا.

ونقلت وسائل إعلام  سورية بأنّ الغارة الإسرائيلية على ميناء طرطوس أدّت إلى مقتل 3 جنود، فيما أكدت وكالة الأنباء السورية تصدي الدفاعات الجوية للغارات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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