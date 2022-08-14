فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وقفة غاضبة في طوباس رفضًا لقرار الاحتلال بتمديد اعتقال الأسير فراس صوافطة

الناشطة حمد: المعادلات في الضفة تغيّرت والمقاومون يواجهون اعتداءات الاحتلال

قصف إسرائيلي يستهدف محافظة طرطوس غرب سوريا

رباح: الأنظمة العربية المُطبّعة مع (إسرائيل) تُشرعن التطهير العرقي بحقّ الشعب الفلسطيني

صوافطة: انتهاكات الاحتلال بحقّ الأسرى تنذر بانتفاضة داخل السجون

"قيم وطنية" تُكّرم الزميلين طلال النبيه وسامح ثريا

33 عملية إطلاق نار استهدفت الاحتلال بالضفة منذ بداية أغسطس

الاحتلال يُبعِد مقدسيَّين عن المسجد الأقصى

هنية يُعزّي السيسي بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

وقفة أمام مستشفى "سوروكا" احتجاجًا على اعتقال الشيخ الباز

بالفيديو قصف إسرائيلي يستهدف محافظة طرطوس غرب سوريا

14 اغسطس 2022 . الساعة 21:11 بتوقيت القدس
...

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، غارة على أحد الأهداف في محافظة طرطوس السورية.

وذكرت مصادر لبنانية أنّ طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية تجاه طرطوس غرب سوريا.

وهرعت طواقم الإطفاء والإنقاذ  إلى مكان القصف الإسرائيلي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #سوريا #قصف #طرطوس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة