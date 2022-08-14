قصف إسرائيلي يستهدف محافظة طرطوس غرب سوريا

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، غارة على أحد الأهداف في محافظة طرطوس السورية.

وذكرت مصادر لبنانية أنّ طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية تجاه طرطوس غرب سوريا.

فيديو من توثيق السوريين في منطقة طرطوس لقصف الاحتلال الإسرائيلي للمدينة pic.twitter.com/D1mPT5iKjR — فلسطين أون لاين (@pl24online) August 14, 2022

وهرعت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان القصف الإسرائيلي.

فيديو| طواقم إطفاء وإنقاذ في طرطوس السورية، في طريقها إلى موقع تعرض لقصف إسرائيلي pic.twitter.com/ALLLYkamtK — فلسطين أون لاين (@pl24online) August 14, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين