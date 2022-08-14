صوافطة: انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى تنذر بانتفاضة داخل السجون

أكد الناشط والأسير المحرر نادر صوافطة، أن انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحق الأسرى الفلسطينيين، تنذر بانتفاضة عارمة داخل سجون الاحتلال.

وأوضح صوافطة، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنه في ظل مواصلة الاحتلال لهجماته ضد الأسرى الأبطال، وبطشه اللامحدود بحقهم وحق الأسيرات، فإن هذا كله ينذر باندلاع انتفاضة عارمة داخل السجون، رداً على سياسات الاحتلال وعدوانه.

وأشار إلى أن حملة التصعيد الحالية بحق الأسرى تأتي في ظل ظروف قاسية يعانوها، وبالذات أصحاب الحالات المرضية، الذين ترفض إدارة سجون الاحتلال تقديم العلاج المناسب لهم، وتماطل بشكل مستمر في إجراء العمليات الجراحية العاجلة للكثير منهم.

ولفت إلى تجاهل سلطات الاحتلال معاناة الأسرى المضربين عن الطعام، وفي مقدمتهم الأسير خليل العواودة، الذي يعيش ظروفاً صعبة للغاية مع استمراره في الإضراب قرابة الخمسة شهور.

وطالب صوافطة الجماهير الفلسطينية في جميع أماكن تواجدها، بضرورة دعم الأسرى الأبطال، وتنظيم الفعاليات الجماهيرية المساندة لهم والمناصرة لتضحياتهم ونضالاتهم، مشددا على ضرورة أن تظل قضية الأسرى حاضرة وفاعلة على الدوام، وجامعة لكل أبناء شعبنا وموحدة لهم.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال ترفض الإفراج عن العواودة والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 154 يوماً، رغم الخطورة الشديدة التي تهدد حياته.

وتتجاهل سلطات الاحتلال المناشدات الحقوقية لوقف انتهاكاتها بحق الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام، بل ورفعت من وتيرة اعتداءاتها في الفترة الأخيرة ضد الأسرى الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين