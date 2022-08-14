"قيم وطنية" تكّرم الزميلين طلال النبيه وسامح ثريا

غزة/ فلسطين أون لاين:

كرّمت مبادرة "قيم وطنية"، صحيفة "فلسطين" ونافذتها الإلكترونية "فلسطين أون لاين"، بعدما وثق الزميل الصحفي طلال النبيه والزميل المصور سامح ثريا مقطعا مرئياً للمواطن إسماعيل شملخ، بعد أن دمّر الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلته في الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، في العدوان الأخير على القطاع.

وحضر التكريم الذي جرى أمام ركام منزل عائلة شملخ، كلاً من: المدير العام لصحيفة رامي خريس، والصحفي طلال النبيه مسؤول الإنتاج والنشر الرقمي والمصور ثريا؛ والمواطن إسماعيل شملخ.

وأشاد خريس بجهود فريق عمل "فلسطين أون لاين" وجموع الصحفيين الفلسطينيين، الذين وثقوا جرائم الاحتلال بحق الأهالي في القطاع، مؤكداً أهمية التوثيق في ملاحقة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية.

وعبر خريس عن شكره للقائمين على مبادرة "قيم وطنية" ودورهم الكبير في تعزيز الروح الوطنية للمواطنين.

بدوره أشار النبيه، إلى أهمية توثيق المشاهد التي تعزز الروح الوطنية للحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية، لافتاً إلى أن العمل الصحفي الميداني له الدور الكبير في ملامسة أوجاع الناس وتوثيق حكاياتهم.

وكرّمت المبادرة، شملخ، على روحه الوطنية الذي يحملها وما تحدث به بعد قصف الاحتلال لمنزل عائلته.

بدوره، أشاد الصحفي محمد البردويل، أحد القائمين على المبادرة بالروح الوطنية التي يحملها شملخ، مؤكداً أنه نموذج كبير يحتذى به فلسطينياً ويمثل الحالة الوطنية الكبيرة التي تحميها المقاومة الفلسطينية.