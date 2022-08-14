هنية يعزي السيسي بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة.

وقال رئيس الحركة في برقية التعزية: "تلقينا في حركة حماس وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ببالغ الحزن ومشاعر التضامن والمواساة، نبأ الحادث الأليم إثر اندلاع الحريق وما خلفه من ضحايا ووفيات وخسائر مادية".

وأضاف "نتقدّم بالتعزية والمواساة إلى أسر الضحايا والمصابين وإلى الشعب المصري الشقيق، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانبهم والتضامن معهم في مصابهم".

وأعرب رئيس الحركة عن أمنياته بأن يسلم الله مصر وأهلها من كل سوء، وأن يلهم أسر الضحايا حسن العزاء، ويتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يعجّل بالشفاء للجرحى والمصابين.

المصدر / فلسطين أون لاين