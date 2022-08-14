"كتلة الصحفي" تستنكر استمرار اعتقال الصحفي أبو عرفة

استنكر رئيس كتلة الصحفي، عماد زقوت، استمرار سلطات الاحتلال باعتقال الصحفي ومراسل وكالة قدس برس، عامر أبو عرفة.

وقال زقوت، في تصريحٍ لوكالة "قدس برس": إنّ "اعتقال أبو عرفة، يرفع عدد الصحفيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 20 صحفيًّا، وهذا أمر في غاية الخطورة".

وطالب زقوت المؤسسات الحقوقية والإعلامية والدولية القيام بمهامها، وحماية الصحفيين الفلسطينيين من الممارسات الإسرائيلية المستمرة بحقهم، بهدف منعهم من القيام بواجبهم في كشف الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أنّ "الصحفي الفلسطيني يتحمل الكثير من الأعباء، من خلال قصف الاحتلال المقرات والمؤسسات الصحفية والإعلامية، سواء كان ذلك في الضفة الغربية، أو قطاع غزة، أو القدس المحتلة".

وكانت محكمة الاحتلال، قد حولت الصحفي الأسير عامر أبو عرفة (39 عامًا) من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.

وأبو عرفة، متزوج وأب لثلاثة أطفال، ويعمل مراسلًا لوكالة "قدس برس" في منطقة جنوبي الضفة، وسبق أن اعتُقل عدة مرات وأمضى ما مجموعه 6 سنوات في سجون الاحتلال، نصفها في الاعتقال الإداري.

المصدر / وكالات