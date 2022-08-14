"قيم وطنية".. مبادرة مجتمعية لتعزيز الحاضنة الشعبية للمقاومة

غزة/ محمد حجازي:

أطلق عدد من النشطاء ومبادري العمل الخيري في قطاع غزة، مبادرة لتعزيز القيم الوطنية والأخلاقية تحت عنوان "قيم وطنية".

وكانت "فلسطين أون لاين" النافذة الإلكترونية لصحيفة "فلسطين" قد أجرت مقابلة مرئية مع المواطن إسماعيل شملخ، إثر تعرض منزله لدمار كبير جراء قصفه من الاحتلال في العدوان الأخير.

وظهر شملخ بالفيديو وهو يتحدث بثبات وعزيمة رغم ما أصابه من ضرر بليغ وعائلته، ووجّه رسالة للاحتلال بأنه رغم القصف والدمار فإنّ الشعب الفلسطيني سيبقى متمسّكًا بقضيته ومقاومته حتى تحرير المسجد الأقصى المبارك.

وأعلن فريق مرسال الخير بالشراكة مع تنسيقية المبادرات الفردية وعدد من أهل الخير، عن تكريم شملخ والصحفيَّين اللذين أجريا المقابلة معه.

وقال منسق مبادرة "قيم وطنية" الإعلامي محمد البردويل، إنّ الحملة تهدف لتعزيز وغرس القيم الوطنية لدى النشطاء والصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف البردويل، لـ"فلسطين أون لاين": المبادرة جاءت بعد مشاهدتهم لحديث شملخ في الفيديو، بصبر وثبات وتضحية رغم الضرر الكبير الذي أصابه، إلا أنه متمسك بقضيته ووطنه.

وأوضح أنّ المبادرة تأتي لتكريم شملخ، واثنين من صحفيّي "صحيفة فلسطين"، وهما: الصحفي طلال النبيه والمصور سامح ثريا، على جهدهما في إظهار الحقيقة وإبراز القيم والمبادئ الصحفية للمُشاهد الفلسطيني والعربي.

ودعا البردويل، المؤسسات والشركات والمحال التجارية للمساهمة والمشاركة في تقديم الهدايا، من أجل إظهار التكاتف وتعزيز القيم والمبادئ.

وشدّد على ضرورة إبراز القيم الوطنية في العمل الصحفي والعمل على ترسيخها وتقديم نماذج إيجابية في العمل الوطني.

من جهته، أوضح النبيه أنّ ملامسة أوجاع الناس ونقل رسالتهم إلى المجتمع رغم ما تعرّضوا له في أي عدوان إسرائيلي، تعمل على تعزيز صمودهم لما يمثلونه من حاضنة شعبية للمقاومة الفلسطينية.

وقال النبيه، لـ "فلسطين أون لاين": "المقابلة الصحفية جاءت ضمن جولة ميدانية للعمل على نقل رسائل الأهالي بعدما دُمرت بيوتهم خلال العدوان".

وأضاف: "ما نقوم به يمثل الرسالة الصحفية الحقيقية المهنية، والتي تُعزّز روح العمل الإعلامي الوطني، وتُعزّز دور الحاضنة الشعبية للمقاومة".