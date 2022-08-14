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حماس: ما أوردته "الميادين" بشأن المعتقلين بالسعودية لا أساس له من الصحة

14 اغسطس 2022 . الساعة 16:31 بتوقيت القدس
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نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما أوردته قناة "الميادين"، اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني من أنَّ "حماس تواصلت مع الرّياض للإفراج عن المعتقلين في السعودية، وردت الأخيرة  بشرط "صادم".

وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أن هذا الخبر مختلق تماماً ولا أساس له من الصحة، داعية إدارة القناة إلى ضرورة توخّي الدّقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة، تسيء لنضال شعبنا وحركتنا ومقاومتنا.

وجددت التأكيد أنها تؤمن بعمقها العربي والإسلامي، وترى فيه السند والدَّاعم، وتنسج علاقاتها على هذا الأساس، ملتزمة بثوابتها ومبادئها ومشروعها الوطني، خدمة لشعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه، وسعياً لتحقيق تطلّعاته في الحريّة والعودة وتقرير المصير.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #السعودية

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