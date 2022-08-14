تشافي يعلّق على تعادل فريقه برشلونة مع فاييكانو

دافع المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز عن فريقه عقب التعادل السلبي أمام رايو فاييكانو، أمس السبت، في أولى لقاءات النادي في الدوري الإسباني في موسم 2022-2023.

ولم يقدم النادي الكتالوني ما كان منتظرا منه في ظهوره الرسمي الأول هذا الموسم، بعد تعزيز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بضمه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا، والدنماركي أندرياس كريستينسن، والإيفواري فرانك كيسي، والفرنسي جوليس كوندي، إضافة إلى تمديد عقد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وأبدى تشافي حسرته على عدم الفوز على فاييكانو، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، حيث قال: "رايو دافع جيدا وهو ما جعلنا نقدم ما هو أكثر من المطلوب.. أردنا أن نظهر لجماهيرنا أننا في الطريق الصحيح، أشعر بالحسرة، ولكن نطلب الصبر".

وأردف: "التوقعات كانت كبيرة ولكن ما قدمناه ليس كافيا، الهدف الموسم الحالي هو تحقيق الألقاب، ولست هنا للبحث عن الأعذار".

وخص تشافي حارسه مارك أندريه تير شتيغن بالإشادة: "كان جيدا للغاية وأنا سعيد من أجله، أنقذنا من الخسارة، ولهذا إيماني كبير به".

وعن فرينكي دي يونغ المرجح رحيله إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، أوضح تشافي: "أكرر، دي يونغ ليس لاعبا احتياطيا، ولكن لاعبا مهما وسيقدم لنا الكثير".

وحول سوق الانتقالات وإمكانية إبرام فريقه صفقة أخرى هذا الصيف، قال تشافي: "الجبهة اليمنى بالتأكيد بحاجة للتدعيم، وسعيد بليفاندوفسكي لأنه يعمل من أجل الفريق".

المصدر / وكالات