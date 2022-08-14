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عشرات الضحايا من جراء السيول في اليمن

14 اغسطس 2022 . الساعة 14:11 بتوقيت القدس
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وكالات

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم الأحد، أنّ عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء توفوا من جراء هطول الأمطار وتدفق السيول في العديد من محافظات البلاد.

وقال المكتب، في بيان صحفي: "إنّ الحالة الماطرة والفيضانات التي شهدها اليمن خلال الفترة ما بين 27 تموز و10 آب، أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 77 شخصًا بينهم أطفال، وتضرر 35 ألف أسرة، أغلبها في أماكن وتجمعات النزوح".

وأشار إلى أنّ 85 مديرية في 16 محافظة تأثرت بفعل استمرار هطول الأمطار لساعات طويلة وارتفاع منسوب السيول، موضحًا أنّ هناك عددًا كبيرًا من المناطق التي لا تزال تعاني من آثار الحالة الماطرة.

المصدر / وكالات
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