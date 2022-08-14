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قتلى وجرحى في حريق كنيسة إمبابة بمصر

14 اغسطس 2022 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
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مشهد من حريق كنيسة إمبابة

أعلن مصدر في وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد وفاة 35 شخصاً في حادث كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق في كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، حيث انتقل رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحريق أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة 51 آخرين.

وقال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية إنه تم نقل 51 مصابا من حريق كنيسة أبو سيفين، لافتا إلى أنه تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.

وأكد أنه تم نقل جميع المصابين لمستشفى إمبابة العام، ومستشفى العجوزة.

وذكرت صحيفة الأهرام أن فريقاً من النيابة العامة انتقل إلى موقع الحريق لمعاينة آثاره، والاستماع لشهادة الشهود.

وأضافت أن رجال الحماية المدنية نجحوا في السيطرة على النيران وإخمادها، وجار حاليا القيام بعمليات تبريد موقع الحادث لمنع تجدد النيران.

وكشفت التحقيقات الأولية، وفقا للصحيفة أن حريقا هائلا اندلع في كنيسة أبو سيفين في إمبابة، أسفر عن إصابات ووفيات بشرية.

من جهته وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع حادث حريق كنيسة بمحافظة الجيزة.

المصدر / وكالات
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