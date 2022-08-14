هنية يهنئ دولة باكستان بمناسبة اليوم الوطني للبلاد

قدّم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية باسمه وباسم حركته والشعب الفلسطيني التهاني والتبريكات لدولة باكستان الشقيقة حكومةً وشعبًا وبرلمانًا بمناسبة اليوم الوطني للبلاد.

وأشاد هنية خلال كلمة مسجلة بمواقف باكستان التاريخية في دعم الحق الفلسطيني منذ تأسيس الدولة، معتبرًا ذلك تعبيرًا أصيلًا عن مواقف الشعب الباكستاني المسلم المرتبط بقضية الأمة والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأضاف "هذه المواقف التي تتجدد خاصة كلما تعرضت القدس والأقصى لعدوان صهيوني، وكلما تعرضت غزة لعدوان الاحتلال ولقسوة الحصار هي تأكيد على مواقف باكستان الثابتة غير قابلة للتصرف فيما يتعلق بحقوق شعبنا وأمتنا في فلسطين المباركة".

وأعرب رئيس الحركة عن تمنياته لدولة باكستان بمزيد من الاستقرار والازدهار وترسيخ دورها الإقليمي والدولي خدمةً لقضاياها الخاصة ولقضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين الأرض والهوية والمقدسات.

ويحتفي الباكستانيون في 14 من أغسطس من كل عام بيوم استقلال باكستان، ويعدوه يوما وطنيا، حيث أعلن الاستقلال عن دول رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث)، وقد أصبح محمد علي جناح الذي يعتبر مؤسس باكستان وأول رئيس حكومة في تاريخ البلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين