فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عشرات الضحايا من جراء السيول في اليمن

الاحتلال يخطر بوقف البناء بأربعة منازل غربي رام الله

العمصي: خسائر عمال غزّة في الداخل المحتل تقدر بنحو 18 مليون شيقل

الطبيب "بكر أبو جراد" وتفاصيل الصورة "الملحمية" في مستشفى الشفاء

بالأسماء.. ملحق كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ

هنية يهنئ دولة باكستان بمناسبة اليوم الوطني للبلاد

منذ بداية العام.. ست عمليات فدائية نوعية في الداخل المحتل

قتلى وجرحى في حريق كنيسة إمبابة بمصر

تفاصيل الأحكام الصادرة اليوم بحق 4 متخابرين مع الاحتلال

4 وفيات و1957 إصابة بكورونا في غزة خلال أسبوع

تفاصيل الأحكام الصادرة اليوم بحق 4 متخابرين مع الاحتلال

14 اغسطس 2022 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
...
صورة توضيحية

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري، أحكاماً بحق أربعة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، تراوحت ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة، والمؤقتة من 12 إلى 15 سنة.

ودانت المحكمة المتهمين الأربعة بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وفي التفاصيل، في القضية رقم (89/2018): حكمت المحكمة على المُدان (بسام، ب)، مواليد عام 1978 من سكان دير البلح، بالأشغال الشاقة المؤبدة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني.

وفي القضية رقم (289/2017): حكمت المحكمة على المُدان (أحمد، أ)، مواليد عام 1982 من سكان رفح، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة (12 سنة) مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من نفس القانون.

وفي القضية رقم (54/2019): قضت المحكمة على المُدان (محمد، ن) مواليد عام 1987 من سكان البريج، بالأشغال الشاقة لمؤقتة مدة (15 سنة) سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من نفس القانون.

وفي القضية رقم (64/2018) قضت المحكمة على المُدان (إبراهيم، غ) مواليد عام 1989 من سكان معسكر جباليا، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة (15 سنة) مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من نفس القانون.

وأوضحت المحكمة أن جميع الأحكام صدرت وجاهياً، وبالإجماع، وأُفهمت علناً، وقابلة للاستئناف.

المصدر / فلسطين أون لاين
#التخابر مع الاحتلال #أحكام بالإعدام في غزة #أحكام إعدام بحق متخابرين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة