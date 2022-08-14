فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية يهنئ دولة باكستان بمناسبة اليوم الوطني للبلاد

تفاصيل أحكام الإعدام الصادرة اليوم بحق 4 متخابرين

4 وفيات و1957 إصابة بكورونا في غزة خلال أسبوع

ناصر الدين: عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال شمال الضفة وغزة

منذ بداية العام.. ست عمليات فدائية نوعية في الداخل المحتل

"درعاوي": عملية الإصلاح القضائي تتطلب إرادة سياسية وخطة وطنية

أبو حسنة: ميزانية أونروا تعاني من نقص قيمته 100 مليون دولار

الإعلان عن صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

السياحة: 7 آلاف معلم وموقع أثري في فلسطين

"شؤون الأسرى" تحذر من الموت فجأة للأسير المضرب "عواودة"

تفاصيل أحكام الإعدام الصادرة اليوم بحق 4 متخابرين

14 اغسطس 2022 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
...
صورة توضيحية

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري، أحكاماً بحق أربعة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، تراوحت ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة، والمؤقتة من 12 إلى 15 سنة.

ودانت المحكمة المتهمين الأربعة بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وفي التفاصيل، في القضية رقم (89/2018): حكمت المحكمة على المُدان (بسام، ب)، مواليد عام 1978 من سكان دير البلح، بالأشغال الشاقة المؤبدة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني.

وفي القضية رقم (289/2017): حكمت المحكمة على المُدان (أحمد، أ)، مواليد عام 1982 من سكان رفح، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة (12 سنة) مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من نفس القانون.

وفي القضية رقم (54/2019): قضت المحكمة على المُدان (محمد، ن) مواليد عام 1987 من سكان البريج، بالأشغال الشاقة لمؤقتة مدة (15 سنة) سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من نفس القانون.

وفي القضية رقم (64/2018) قضت المحكمة على المُدان (إبراهيم، غ) مواليد عام 1989 من سكان معسكر جباليا، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة (15 سنة) مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من نفس القانون.

وأوضحت المحكمة أن جميع الأحكام صدرت وجاهياً، وبالإجماع، وأُفهمت علناً، وقابلة للاستئناف.

المصدر / فلسطين أون لاين
#التخابر مع الاحتلال #أحكام بالإعدام في غزة #أحكام إعدام بحق متخابرين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة