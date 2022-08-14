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عملية القدس رد طبيعي على جرائمه

ناصر الدين: عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال شمال الضفة وغزة

14 اغسطس 2022 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
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هارون ناصر الدين عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس" (أرشيف)

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" هارون ناصر الدين، أن عملية القدس هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال الأخيرة شمال الضفة وغزة، والاعتداءات المتواصلة على القدس والأقصى. 
 
وأوضح ناصر الدين في بيان صحفي اليوم الأحد، أن العملية تأتي لتقول للعدو إن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته حتى دحر الاحتلال عن فلسطين كل فلسطين. 
 
ولفت إلى أن المقاومة في تصاعد مستمر منذ معركة سيف القدس، مبينا أن شعبنا يريد أن يواصل الرسالة التي قدمتها المقاومة في هذه المعركة.

وبين أنه منذ سيف القدس والاحتلال يفكر ليلاً ونهاراً كيف يرد على الصفعة التي وجهتها له المقاومة، منوهاً إلى أن الاحتلال يحاول أن يزيد من اعتداءاته على شعبنا.

ورأى أن الرسالة التي وجهها الشهيد إبراهيم النابلسي للمقاومة بمواصلة حمل السلاح ضد الاحتلال، هي رسالة تتويج لهذا التواصل الذي ينتهي بزوال الاحتلال.

وكان "9" مستوطنين أصيبوا فجر اليوم الأحد من جراء عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب المسجد الأقصى المبارك وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#عملية القدس #عملية فدائية #أمير الصيداوي

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