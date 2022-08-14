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آيزنكوت يعود للحلبة السياسية الإسرائيلية وينضم لقائمة غانتس-ساعر

14 اغسطس 2022 . الساعة 10:47 بتوقيت القدس
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رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق آيزنكوت

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، اليوم الأحد، العودة للحلبة السياسية، والدخول إلى المعترك السياسي وخوض انتخابات "الكنيست" من خلال انضمامه إلى قائمة "كاحول لافان – تيكفا حداشا" بقيادة بيني غانتس وغدعون ساعر.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن أن القائمة التي سينضم إليها آيزنكوت سيتم تسميتها بـ "المعسكر الوطني".

وفي بيان صادر عن آيزنكوت وساعر وغانتس أنه سيقود القائمة الجديدة الأخير، يليه ساعر، ثم آيزنكوت في المكان الثالث.

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وتابع البيان أنه "في إطار الاتفاق الذي وُقع مساء أمس، السبت، تقرر أنه بعد الانتخابات مباشرة ستبدأ القائمة بتنظيم مؤسساتها وإجراء انتخابات داخلية ديمقراطية استعدادا لانتخابات الكنيست الـ26".

وتجري الانتخابات الإسرائيلية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويتوقع أن يضم آيزنكوت إلى قائمة "المعسكر الوطني" مرشحين آخرين.

وكذلك أعلن عضو "الكنيست" متان كهانا، اليوم، الانسحاب من حزب "يمينا" وأعلن انضمامه إلى القائمة الجديدة.

المصدر / وكالات
#آيزنكوت #انضمام آيزنكوت لغانتس

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