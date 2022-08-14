مطلوب معلمات للعمل في الأكاديمية الماليزية للصغار

إعلان توظيف صادر عن الأكاديمية الماليزية للصغار - مونتيسوري تعلن فيه عن حاجتها إلى توظيف معلمات لديها بالتخصصات التالية:
1- معلمة صف (KG2) تمهيدي.
2- معلمة صف (KG1) بستان.
شروط التسجيل
1- خبرة في التدريس في رياض الأطفال لا تقل عن 3 سنوات
2- القدرة على التعامل مع الأطفال وإدماج التعليم من خلال اللعب.
3- تتمتع بمهارات الاتصال والتواصل وتحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق.
4- لديها شهادة بالقاعدة النورانية كشرط أساسي للعمل.
5-سكان غرب غزة
6-لديها خبرة في عمل اشكال بالفوم والمجسمات والإبداع في ذلك.
طريقة التسجيل
- يرجى ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالي:
- سيتم التواصل مع من تنطبق عليه الشروط للمقابلة فورا.
- العنوان: غزة - غرب ملعب فلسطين - برج الأفغاني الطابق الارضي.