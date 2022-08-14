"الشعبية": عملية القدس تؤكد ترابط ساحات الوطن في مواجهة المحتل

قال أحمد خريس عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن "عملية القدس البطولية تأتي في توقيتها المناسب لتكون أكبر رد على فشل هجمات جيش الكيان الاخيرة في وأد المقاومة وكسر شوكتها ولتشكل بصمة دامغة على ترابط ساحات الوطن في مواجهة هذا الكيان الزائل".

وأضاف خلال تصريح صحفي، اليوم الأحد: إن "هذه العملية النوعية تثبت أن فكر المقاومة متجذر في نفوس شعبنا وشبابنا الثائر وأن كل الاحتياطات الأمنية والحواجز والانذارات المبكرة تسقط تحت أقدام عزيمة المقاوم الفلسطيني الفذ".

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وختم بالقول: إن "هذه العملية رسالة وفاء لدماء الشهداء في غزة وللنابلسي وحفظاً لوصاياهم ولتؤكد بلغة الرصاص في قلب العاصمة الأبدية القدس أن المقاومة ليس لها تاريخ صلاحية ولكنها باقية ومستمرة ومتجددة طالما بقي هذه الاحتلال جاثم على أرضنا".

وكان "9" مستوطنين أصيبوا فجر اليوم الأحد من جراء عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب المسجد الأقصى المبارك وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة.



المصدر / فلسطين أون لاين