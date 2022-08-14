8 فرق تشارك في النسخة الثانية لبطولة النُخبة

غزة/وائل الحلبي:

أعلن المجلس الأعلى للرياضة قراره بتنظيم النسخة الثانية من بطولة النخبة التي ابتكرها العام الماضي، والتي ستحمل اسم شهداء العدوان الصهيوني الأخيرة على غزة، بمشاركة 8 فرق من أندية الدوري الممتاز.

وقال عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة إن البطولة ستقام بإشراف والتنسيق مع اتحاد كرة القدم، مُشيراً إلى أن الفرق المستهدفة هي الفرق الثمانية الأولى على جدول ترتيب النُسخة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لأندية غزة لموسم 2021-2022.

وأشار هنية إلى أن الفريق المتوج باللقب سيحصل على مكافأة مالية قيمتها 2000 دولار أمريكي.

وأضاف هنية أن البطولة تعتبر بداية جيدة للفرق المشاركة وتساعدها في التحضير الجيد للمنافسات الرسمية والتأكيد على الرسالة الدائمة للرياضة الفلسطينية أن تبقى وفية للشهداء وتضحيات الشعب الفلسطيني.

ويشارك في البطولة فرق شباب رفح واتحاد الشجاعية واتحاد خانيونس واتحاد بيت حانون وخدمات رفح وغزة الرياضي والصداقة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري الدرجة الممتازة والأولى يوم الجمعة 9/9/2022، فيما لم يتم تحديد موعد انطلاق البطولة التنشيطية.

وكان الصداقة توج بلقب النسخة الأولى من بطولة النخبة التي جرت العام الماضي بعد فوزه على شباب رفح في المباراة النهائية بهدفين دون رد.