فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شُح المياه.. أزمة أوجدتها (أوسلو) وأوْغل فيها الاستيطان

"اقتصاديون": توجه حكومة اشتية لإصدار سندات سيادية توسعة للدين العام

آيزنكوت يعود للحلبة السياسية الإسرائيلية وينضم لقائمة غانتس-ساعر

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

مطلوب معلمات للعمل في الأكاديمية الماليزية للصغار

"الشعبية": عملية القدس تؤكد ترابط ساحات الوطن في مواجهة المحتل

في ذكرى استشهاده الـ(20).. نصر جرار قعيدٌ ورّث الجهاد وقاوم حتى الشهادة

4 إصـابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة بغزة

بعد مطاردة لـ6 ساعات.. الاحتلال يعتقل منفذ عملية القدس

العالول: نستعد لتنظيم حملة لكسر الحصار عن غزة وإطلاق جبهة وطنية

بعد مطاردة لـ6 ساعات.. الاحتلال يعتقل منفذ عملية القدس

14 اغسطس 2022 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
...
الشاب المقدسي المعتقل أمير الصيداوي

أكّد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطن المقدسي أمير الصيداوي (26 عاماً)، متهمة إياه بتنفيذ عملية القدس المحتلة، فجر اليوم.

بدورها، أعلنت قوات الاحتلال أن منفذ عملية القدس المحتلة، هو أمير الصيداوي، ونشرت صورة لمسدس زعمت أن أمير استخدمه في تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس الليلة الماضية.

وفي سياق متصل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في القدس، بعد مطاردة استمرت 6 ساعات".

اقرأ أيضا: محدث بالفيديو والصور إصابات بالرصاص في عملية فدائية بالقدس

وكان "9" مستوطنين أصيبوا فجر اليوم الأحد من جراء عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب المسجد الأقصى المبارك وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة.


thumb (1).jpg

المصدر / فلسطين أون لاين
#عملية القدس #عملية فدائية #عملية إطلاق نار #أمير الصيداوي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة