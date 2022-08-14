بعد مطاردة لـ6 ساعات.. الاحتلال يعتقل منفذ عملية القدس

أكّد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطن المقدسي أمير الصيداوي (26 عاماً)، متهمة إياه بتنفيذ عملية القدس المحتلة، فجر اليوم.

بدورها، أعلنت قوات الاحتلال أن منفذ عملية القدس المحتلة، هو أمير الصيداوي، ونشرت صورة لمسدس زعمت أن أمير استخدمه في تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس الليلة الماضية.

وفي سياق متصل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في القدس، بعد مطاردة استمرت 6 ساعات".

اقرأ أيضا: محدث بالفيديو والصور إصابات بالرصاص في عملية فدائية بالقدس

وكان "9" مستوطنين أصيبوا فجر اليوم الأحد من جراء عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب المسجد الأقصى المبارك وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة.





المصدر / فلسطين أون لاين