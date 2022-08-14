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إعلام الأسرى: الاحتلال يعتقل أمير الصيداوي ويتهمه بتنفيذ عملية القدس

14 اغسطس 2022 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
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الشاب أمير الصيداوي الذي زعم الاحتلال أنه سلم نفسه واتهمه بتنفيذ عملية القدس

أكّد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطن المقدسي أمير الصيداوي (26 عاماً)، متهمة إياه بتنفيذ عملية القدس المحتلة، فجر اليوم.

بدورها، أعلنت قوات الاحتلال أن منفذ عملية القدس المحتلة، هو أمير الصيداوي، ونشرت صورة لمسدس زعمت أن أمير استخدمه في تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس الليلة الماضية.

وفي سياق متصل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في القدس، بعد مطاردة استمرت 6 ساعات".

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وكان "9" مستوطنين أصيبوا فجر اليوم الأحد من جراء عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب المسجد الأقصى المبارك وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة.


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المصدر / فلسطين أون لاين
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