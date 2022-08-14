توتر وإطلاق نار بين مسلحي فتح والتيار الإصلاحي في عين الحلوة بلبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع توتر أمني في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان بين عناصر من الأمن الوطني التابع لحركة "فتح" وآخرين من "تيار الإصلاح الديمقراطي في فتح"، مساء أمس السبت.

وقالت وسائل الإعلام، إن التوتر الأمني الذي شهده مخيم عين الحلوة بين عناصر من الأمن التابع لحركة "فتح" وآخرين من "تيار الإصلاح الديمقراطي في فتح" الذي يتولى قيادته في لبنان محمود عيسى "اللينو"، جاء إثر خلاف على تركيب كاميرات مراقبة في حي صفوري تطور إلى إطلاق نار.

وتشهد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان توتر في الأونة الأخيرة، على إثر مقتل مسؤول الارتباط والعلاقات العامة في قوات الأمن في لبنان العميد عيد سعيد العسوس، في مخيم عين الحلوة، قبل عدة أيام على أيدي مجهولين.

المصدر / وكالات