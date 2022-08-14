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انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الصداقة الرياضي

14 اغسطس 2022 . الساعة 04:23 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

صادقت الجمعية العمومية لنادي الصداقة الرياضي، على انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2022/2025.

وتشكلت اللجنة الانتخابية من (عائد أبو حمام، وحسام النجار، والمحامي علام حجازي)، وبحضور ورقابة المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وحضر مراسم انتخاب المجلس، عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، والدكتور عماد الحديدي أمين عام الجمعية الإسلامية، والدكتور محمد أبو سلمية، رئيس النادي السابق.

وحظي التقريران المالي والإداري، على موافقة الجمعية العمومية، ليتم بعدها الإعلان عن المجلس الجديد المكون من الدكتور حازم شحادة رئيسا، وعضوية كلا من (محمد نطط، سعدالله أبو عيطة، عبد الرحمن حمدان، أحمد سالم، سامي الشنطي، أحمد أبو سلمية، بهاء سرحان، رائد بارود).

#غزة #نادي الصداقة #المجلس الأعلى للشباب

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