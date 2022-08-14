القانوع: عملية القدس شكلت ضربة لمنظومة الاحتلال الأمنية

قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن "العملية البطولية في مدينة القدس تؤكد أن القدس أحد وأهم عناوين الصراع مع المحتل، وهي رد على جرائمه وتمثل دفاعاً عن شعبنا الفلسطيني".

وأضاف القانوع في تصريح صحفي فجر اليوم الأحد، "عملية القدس البطولية حلقة من مقاومة شعبنا الفلسطيني وتصديه البطولي لإرهاب الاحتلال وعدوانه المتصاعد على شعبنا."

وأكد أن عملية القدس بددت وهم الاحتلال على قتل روح المقاومة لدى شعبنا وشكلت ضربة لمنظومته الأمنية وأثبتت فشل عملية كاسر الأمواج.

وأشار إن شعبنا لن يستكين، وسيستمر في مقاومته ضد الاحتلال وعملياته البطولية ستتصاعد بكل الأشكال وكل محاولات الاحتلال لن تثني شعبنا عن الاستمرار في المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين