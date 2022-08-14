فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الطقس: أجواء حارة تشتد وتتواصل حتى الخميس

إصابة 9 مستوطنين في عملية فدائية بالقدس

"حطموا أنظمة البيت".. مغن أميركي يطلق أغنية ضد مصنع سلاح إسرائيلي

توتر وإطلاق نار بين مسلحي فتح والتيار الإصلاحي في عين الحلوة بلبنان

تجدد احتجاجات المواطنين في طوباس إثر اعتقال 13 شابا

انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الصداقة الرياضي

"ماراثون الحرية" أضخم حدث رياضي بغزة في ذكرى استقلال ماليزيا

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في سلوان بحثا عن منفذ عملية القدس

حماس: عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا

حمادة: عملية القدس رد على جرائم الاحتلال ووفاء لوصية الشهداء

حمادة: عملية القدس رد على جرائم الاحتلال ووفاء لوصية الشهداء

14 اغسطس 2022 . الساعة 03:40 بتوقيت القدس
...

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، أن عملية إطلاق النار البطولية في القدس تأتي ردا على جرائم الاحتلال في غزة ونابلس.

وقال حمادة، في تصريح صحفي، إن هذه العملية تتجلى فيها الصورة الحقيقية لواقع الشعب الفلسطيني المتمسك بخيار المقاومة والوفي لوصية الشهداء وفي مقدمتهم إبراهيم النابلسي.

وأضاف أن زمان ومكان العملية رسالة قوية للرد على عدوان الاحتلال في القدس.

ونوه حمادة أن العملية حطمت كل مراهنات الاحتلال على وقف مد العمليات بما يسمى عملية "كاسر الأمواج".

وشدد على أن المقاومة لا زالت مشتعلة، والشباب الثائر في الضفة والقدس وغزة جاهز لمقاومة هذا الاحتلال.

وبين حمادة أن العملية توجه صفعة كبيرة لكل من يراهن ويمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأشار إلى أن شعبنا ماضٍ في مقاومته ومقارعته للمحتل، بكل الوسائل والأساليب التي تفاجئ الاحتلال، وسيظل يقاوم الاحتلال حتى زواله.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #القدس #محمد حمادة #عملية إطلاق النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة