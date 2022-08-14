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حماس: عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا

14 اغسطس 2022 . الساعة 02:27 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن عملية القدس البطولية والشجاعة رد فعل ردّ طبيعي على عربدة جنود الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي فجر اليوم الأحد، هذه العملية البطولية والنوعية تأكيد على استمرار وتصاعد الفعل المقاوم في القدس المحتلة، وأنّ شعبنا الفلسطيني يعي تماما أنّ المقاومة طريقه الوحيد لحماية الأرض والمقدسات، وأنها قادرة على رفع تكلفة الاحتلال وإلحاق الهزيمة به.

وأكد برهوم، أن إجراءات الاحتلال القمعية وتشديد القبضة الأمنية على أهلنا في القدس لن توهن عزيمتهم ولن تكسر إرادتهم، بل ستشكل الدافع الأكبر للمقاومين لتصعيد وتطوير ادوات المقاومة.

ونفذ شاب فلسطيني عملية فدائية ضد المستوطنين في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، عندما اقتحم حافلة للمستوطنين قرب حائط البراق بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، مما أدى لإصابة تسعة مستوطنين بجراح، وصفت إصابة ثلاثة منهم بالخطيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #القدس المحتلة #عملية فدائية #فوزي برهوم

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