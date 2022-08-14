إصابة 9 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب المسجد الأقصى

أصيب تسعة مستوطنين على الأقل، بجراح وصفت حالة 3 منهم بأنها خطيرة في عملية إطلاق نار بموقعين منفصلين أحدهما على حافلة للمستوطنين قرب حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 01:24، حول إطلاق نار على حافلة في البلدة القديمة بالقدس، وحسب المعلومات الأولية قدم طاقم طبي العلاجات لمصابين عانيا جروحا خطيرة في المكان".

ووفقا للمصدر الطبي نفسه، فإن طواقمه تعاملت مع سبعة مصابين بإطلاق نار من موقعين منفصلين، بينهم 6 أشخاص وامرأة إذ وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة بينما الآخرين بالمتوسطة والطفيفة.

وفور وقوع عملية إطلاق النار شهدت البلدة القديمة استنفارا من قوات الاحتلال، التي أغلقت عدة شوارع وداهمت عدة مناطق من بينها بلدة سلوان بحثا عن منفذ العملية.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية، عن شرطة الاحتلال، قولها، إنه من غير الواضح ما إذا كانت عملية إطلاق النار في القدس من تنفيذ شخص واحد أو أكثر.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى منع شرطة الاحتلال المستوطنين الموجودين عند حائط البراق من المغادرة خوفاً من استهدافهم من منفذ عملية إطلاق النار.

وبعد قليل من العملية، حلقت طائرات بدون طيار في سماء بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى في إطار البحث عن منفذ العملية.









المصدر / فلسطين أون لاين