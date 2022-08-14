نقابة أخصائيي وفنيي التصوير تصعد فعالياتها الاحتجاجية ضد وزارة الصحة

قرر مجلس نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي، الاستمرار في فعالياته وعرقلة العمل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الصحة برام الله اعتبارا من اليوم الأحد، احتجاجا على عدم تلبية الوزارة لمطالبهم.

وقال رئيس مجلس النقابة رامي الخضور في بيان صحفي، مساء السبت:" ندائنا الأخير ... وهذه صيحاتنا التي نأمل أن تصل قبل فوات الآوان وبعد ذلك نحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية الى وزارة الصحة...فنحن لا نرغب في الإنجرار إلى تصعيد في ظل ظروف معقدة ولكننا أيضا لن نسكت عن الاستمرار في التجاوزات بحق مرضانا وموظفينا فلم نعد نطيق صبراً ...مفرداتنا ستتغير ونهجنا وطريقنا أيضا سيتغير فَلكل مرحلة مفرداتها وكلماتها وأفعالها".

وأضاف الخضور:" لذا فقد قرر مجلس النقابة الاستمرار في خطوات عرقلة العمل حتى تصويب المسار وذلك على النحو التالي.. اليوم الأحد وبعد غد الثلاثاء والخميس المقبل".

كما قرر وقف العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية مع عدم التوجه للعمل، وكذلك وقف تصوير مرضى العيادات الخارجية في المستشفيات على الدوام الصباحي فقط.

وأيضا قرر مجلس النقابة وقف العمل في دائرة الأشعة في مبنى وزارة الصحة في نابلس ورام الله، وقف العمل في مراكز الطوارئ والولادة الآمنة إلا للحالات الطارئة فقط طوال هذه الأيام.

كذلك قرر المجلس وقف العمل في المركز الوطني للتأهيل مع التواجد، وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع مرضى الطوارئ والأقسام الداخلية في المستشفيات ومرضى السرطان والدم والكلى.

وأشار أن القرارات تشمل وقف منح المواعيد على أجهزة الرنين المغناطيسي والطبقي، ووقف التصوير في غرف العمليات على الدوام الصباحي.

وأكدت النقابة أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم وستدعو لاجتماع طارئ لتحديد الخطوات القادمة حسب الظروف والمعطيات.

وتخوض عدة نقابات مهنية في محافظات الضفة الغربية احتجاجات متصاعدة في الأونة الأخيرة ضد تعسف أجهزة السلطة ووزارتها المختلفة بحق الموظفين والعمال، فضلا عن الحقوق والحريات المنتهكة على نطاق واسع.

المصدر / فلسطين أون لاين