فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أولياء أمور طلاب "الكلية الإبراهمية" في القدس يؤكدون رفضهم المنهاج الاسرائيلي

لقاء محمد الضيف وخالد مشعل.. تفاصيل جديدة!

اتحاد المعلمين: وزارة المالية تتعمد تجاهل قرارات "اشتية"

طفل فلسطيني يفقد عينه بعد إصابته برصاص الاحتلال

زوجة الأسير عواودة: خليل أشبه بالهيكل العظمي لكنه مصممٌ على انتزاع حريته

الإعلان عن وظائف حكومية جديدة في غزة

خطة سعودية لبلوغ قمة مُصدّري التمور في العالم

"فيسبوك" تغلق حساب قيادي في "حماس"

خالد مشعل يصل الأردن

هل مصير أكبر صفيحة جليدية في العالم في أيدينا؟!

عملية إطلاق نار و12 نقطة مواجهة بالضفة خلال 24 ساعة

14 اغسطس 2022 . الساعة 00:18 بتوقيت القدس
...

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عملية إطلاق نار، وإحراق مستوطنات، إلى جانب اندلاع 12 نقطة مواجهة مع الاحتلال، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة.

وفي القدس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في كل من مخيم شعفاط والبيرة ودير بزيع، ومستوطنة بسجوت، كما اندلعت مواجهات في جبل جرزيم وحاجز حوارة وعوريف ودير شرف واللبن الشرقية في نابلس.

وأطلق مقاومون النار تجاه جنود الاحتلال في جبل جرزيم، كما تصدى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في اللبن الشرقية.

واندلعت مواجهات في طولكرم وعزون في قلقيلة، وتقوع في بيت لحم، وشهدت منطقة مستوطنة بيتار عيليت اندلاع مواجهات والقاء حجارة، و زجاجات حارقة، وإحراق مستوطنات.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد استهدف مقاومون مستوطنة بيتار عيليت بالقرب من نحالين بالزجاجات الحارقة ، إلى جانب إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال على جبل جرزيم بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة