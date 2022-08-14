عملية إطلاق نار و12 نقطة مواجهة بالضفة خلال 24 ساعة

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عملية إطلاق نار، وإحراق مستوطنات، إلى جانب اندلاع 12 نقطة مواجهة مع الاحتلال، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة.

وفي القدس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في كل من مخيم شعفاط والبيرة ودير بزيع، ومستوطنة بسجوت، كما اندلعت مواجهات في جبل جرزيم وحاجز حوارة وعوريف ودير شرف واللبن الشرقية في نابلس.

وأطلق مقاومون النار تجاه جنود الاحتلال في جبل جرزيم، كما تصدى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في اللبن الشرقية.

واندلعت مواجهات في طولكرم وعزون في قلقيلة، وتقوع في بيت لحم، وشهدت منطقة مستوطنة بيتار عيليت اندلاع مواجهات والقاء حجارة، و زجاجات حارقة، وإحراق مستوطنات.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد استهدف مقاومون مستوطنة بيتار عيليت بالقرب من نحالين بالزجاجات الحارقة ، إلى جانب إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال على جبل جرزيم بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين