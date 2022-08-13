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طفل فلسطيني يفقد عينه بعد إصابته برصاص الاحتلال

13 اغسطس 2022 . الساعة 23:15 بتوقيت القدس
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الطفل زياد أبو عياش

فقد الطفل زياد محمد أبو عياش (15 عامًا) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، عينه اليمنى بالكامل إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي.

وأجريت للطفل أبو عياش عملية جراحية، اليوم السبت، في إحدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان، إلا أن محاولات الأطباء باءت بالفشل بعد أن أدت الرصاصة إلى تهتك في الشبكية.

وكان أبو عياش قد أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة بالبرج العسكري عند مدخل بلدته بيت أمر، صوب المواطنين الذين خرجوا في تظاهرة منددة بجرائم الاحتلال ضد شعبنا.

وقال والد الطفل في منشور له: "لم تنجح محاولات إنقاذ عين عيني زياد، وأسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية، وأن يحفظ له عينه اليسرى ويوفقه في حياته ويعوضه خيرًا مما فقد".

المصدر / فلسطين أون لاين
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