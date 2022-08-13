"فيسبوك" تغلق حساب قيادي في "حماس"

قال محمد نزال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنّ إدارة "فيسبوك" أغلقت اليوم صفحته العامة على المنصة.

وأرجع نزال سبب إغلاق صفحته بتداوله "بعض الأخبار الصحفية المنشورة، والمتعلّقة بزيارة القيادي الأخ خالد مشعل إلى الأردن".

ويقوم رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، بزيارة عائلية خاصة إلى الأردن، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أردنية محلية.

واستغرب نزال هذه الخطوة في تغريدة له على حسابه في منصة "تويتر" قائلًا "الغريب، أنّ الأخبار تم تداولها على حسابي الخاص، وليس على صفحتي العامة".

واستهجن نزال هذه الخطوة مؤكدًا أنّ "هذا الإجراء يفضح الانحياز الذي تمارسه إدارة فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني، لمصلحة الكيان الصهيوني".

ورصد مركز "صدى سوشال" (مبادرة شبابية) أكثر من 425 انتهاكًا رقميًّا بحقّ المحتوى الفلسطيني، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2022.

وتوزّعت الانتهاكات التي رصدها المركز على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء الموقع الأزرق "فيسبوك" في مقدمة المواقع الأكثر انتهاكًا بواقع 273 انتهاكًا، وواتساب بواقع 60 انتهاكًا.

المصدر / فلسطين أون لاين