خالد مشعل يصل الأردن

قالت وسائل إعلام ردنية، إن رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، وصل قبل أيام المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكرت الوسائل الإعلامية، أن زيارة مشعل إلى الأردن هي زيارة عائلية، مشيرة إلى أنه زار قبري والديه أمس الجمعة.

ووفقاً لما نقله موقع "عمون" الأردني، فقد قال مشعل: "رحم الله الوالدين الحبيبين رحمة واسعة وأسكنهما الفردوس الأعلى، وجزاهم عنا خير الجزاء، ولكل آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا".

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وتابع: "أكرمني ربي بزيارة قبري الوالدين الكريمين".



وذكر الموقع أن مشعل أدى صلاة الجمعة في مسجد الملك المؤسس.



وكان خالد مشعل زار الأردن في أواخر آب/أغسطس من العام الماضي للمشاركة في تشييع جنازة القيادي في الحركة المقيم في عمّان إبراهيم غوشة.

المصدر / فلسطين أون لاين