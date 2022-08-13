فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هل مصير أكبر صفيحة جليدية في العالم في أيدينا؟!

أطباء يُحذّرون من أضرار معاجين تبييض الأسنان

"رسالة نادرة".. خالد منصور يتحدث عن العلاقة مع كتائب القسام

دراسة تكشف سر الإرهاق نتيجة قضاء يوم طويل في المكتب!

بلدية غزة تحظر السباحة في البحر

"صوافطة": تصاعد أعمال المقاومة هو الضمانة لدحر الاحتلال

الاحتلال ينقل المعتقل أحمد مناصرة إلى قسم العزل في عسقلان

لقاء محمد الضيف وخالد مشعل.. تفاصيل جديدة!

مصرع مواطن بصعقة كهربائية في رفح

هنية يهاتف وزير الخارجية السوداني مُعزّيًا بضحايا السيول

خالد مشعل يصل الأردن

13 اغسطس 2022 . الساعة 21:05 بتوقيت القدس
...
رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل

قالت وسائل إعلام ردنية، إن رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، وصل قبل أيام المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكرت الوسائل الإعلامية، أن زيارة مشعل إلى الأردن هي زيارة عائلية، مشيرة إلى أنه زار قبري والديه أمس الجمعة.

ووفقاً لما نقله موقع "عمون" الأردني، فقد قال مشعل: "رحم الله الوالدين الحبيبين رحمة واسعة وأسكنهما الفردوس الأعلى، وجزاهم عنا خير الجزاء، ولكل آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا".

اقرأ أيضاً: لقاء محمد الضيف وخالد مشعل.. تفاصيل جديدة!

وتابع: "أكرمني ربي بزيارة قبري الوالدين الكريمين".

وذكر الموقع أن مشعل أدى صلاة الجمعة في مسجد الملك المؤسس.

وكان خالد مشعل زار الأردن في أواخر آب/أغسطس من العام الماضي للمشاركة في تشييع جنازة القيادي في الحركة المقيم في عمّان إبراهيم غوشة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #خالد مشعل #الأردن #عمان #المملكة الأردنية الهاشمية #عائلة مشعل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة