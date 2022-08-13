"رسالة نادرة".. خالد منصور يتحدث عن العلاقة مع كتائب القسام

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطعًا مرئيًّا للقائد في سرايا القدس الشهيد خالد منصور، تحدث فيه في وقت سابق عن العلاقة بين سرايا القدس وكتائب القسام.

وقال منصور: غزة الحصن الحصين في مواجهة العدو الصهيوني، ونحن كتفًا بكتف سنصل إلى التحرير".

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وأضاف: "نحن في سرايا القدس سنكون عند حسن ظن أخوتنا في كتائب القسام، وغزة بمقاومتها لن تكون يدها إلا عُليا".

وأكد أنّ المقاومة ستكون درعًا للقدس كما كانت في سيف القدس.

واستُشهد منصور، وهو عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس، في غارة جوية صهيونية استهدفته في مخيم الشعوت بمدينة رفح، خلال العدوان الأخير على القطاع.



وفيما يلي ما تحدث به خالد منصور:

المصدر / فلسطين أون لاين