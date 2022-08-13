فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خالد مشعل يصل الأردن

هل مصير أكبر صفيحة جليدية في العالم في أيدينا؟!

أطباء يُحذّرون من أضرار معاجين تبييض الأسنان

"رسالة نادرة".. خالد منصور يتحدث عن العلاقة مع كتائب القسام

دراسة تكشف سر الإرهاق نتيجة قضاء يوم طويل في المكتب!

بلدية غزة تحظر السباحة في البحر

"صوافطة": تصاعد أعمال المقاومة هو الضمانة لدحر الاحتلال

الاحتلال ينقل المعتقل أحمد مناصرة إلى قسم العزل في عسقلان

لقاء محمد الضيف وخالد مشعل.. تفاصيل جديدة!

مصرع مواطن بصعقة كهربائية في رفح

الاحتلال ينقل المعتقل أحمد مناصرة إلى قسم العزل في عسقلان

13 اغسطس 2022 . الساعة 19:18 بتوقيت القدس
...
الأسير أحمد مناصرة

قال نادي الأسير، اليوم السبت، إن إدارة معتقلات الاحتلال حوّلت المعتقل أحمد مناصرة من معتقل "إيشل" في بئر السبع إلى قسم العزل في معتقل "هشيكما" في عسقلان.

وأفاد النادي نقلا عن المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن المعتقل مناصرة أن المحكمة المركزية في بئر السبع ستعقد يوم الثلاثاء المقبل 16 آب الجاري الساعة التاسعة صباحًا، جلسة للمعتقل مناصرة حول طلب إدارة معتقلات الاحتلال تمديد العزل الانفرادي بحقه.

وأضاف النادي في بيان له أن طاقم الدفاع قدم استئنافا للمحكمة المركزية في بئر السبع على قرار لجنة تصنيف الملف كملف "إرهاب" وعلى قرار رفض لجنة الثلث الإفراج عن مناصرة، مشيرًا إلى أن الطاقم في انتظار تحديد موعد للنظر في الاستئناف.

وأشار النادي إلى أن "36 خبيرًا نفسيًا توجهوا إلى رئيس دولة الاحتلال بطلب بالإفراج عن مناصرة بشكل فوري بسبب تردي حالته الصحية داخل معتقلات الاحتلال"، وفقًا للمحامي زبارقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أحمد مناصرة #أسير #عزل انفرادي #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة