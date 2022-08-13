هنية يهاتف وزير الخارجية السوداني مُعزّيًا بضحايا السيول

قدّم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" التعازي لوزير الخارجية السوداني السيد علي الصادق علي في ضحايا السيول التي اجتاحت ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض، وتسبّبت في العديد من الخسائر البشرية والمادية.

وأعرب رئيس الحركة خلال اتصال هاتفي عن تضامن شعبنا وحركتنا مع جمهورية السودان والشعب السوداني الشقيق، سائلًا المولى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، وأن ينعم على السودان بالأمن والوحدة والسلام.

من جهته شكر وزير الخارجية السوداني الأخ رئيس الحركة على الاتصال، متمنيًا النصر لشعبنا، والحياة الآمنة الكريمة في ظل تحرير فلسطين من "العدو الصهيوني".

المصدر / فلسطين أون لاين