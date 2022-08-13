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الأشغال بغزة تنشر إحصائية خسائر العدوان على غزة

13 اغسطس 2022 . الساعة 14:49 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

كشفت وزارة الأشغال العامة والاسكان في قطاع غزة اليوم السبت، عن الاحصائية التراكمية للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والتى استمرت لمدة ثلاثة ايام .

وقالت في بيان مقتضب :" إن اجمالي الهدم الكلي من الوحدات السكنية بلغ 22 وحدة سكنية ،في حين بلغ اجمالي الاضرار الجزئية غير صالح للسكن 77 وحدة سكنية ، واجمالي الاضرار الجزئية الصالح للسكن بلغ 1.908وحدة سكنية ".

وشن الاحتلال الإسرائيلي، عصر الجمعة (5 أغسطس2022)، عدوانا واسع النطاق على قطاع غزة، بدأه باغتيال أحد قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، وتخلله مئات الغارات الجوية، التي دمرت عشرات الوحدات السكنية.

وأسفر العدوان عن ارتقاء 46 شهيداً بينهم 15 طفلاً و4 سيدات، بالإضافة إلى إصابة 360 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر حتى الساعة 11.30 من مساء يوم الأحد (7 أغسطس 2022).


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المصدر / فلسطين أون لاين
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