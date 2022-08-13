طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

نشرت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد الموافق 14 أغسطس 2022.

وأوضحت الهيئة في بيان مقتضب، أنّ السفر سيكون للأسماء المتواجد في الحافلة العاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/29)، والحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/31).

وأكّدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

ودعت المسافرين إلى التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبيّنةً أنّه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

كما طالبت بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وللاطلاع على كشف المسافرين رقم (2022/29): اضغط هنا

أما للاطلاع على كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/31): انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين