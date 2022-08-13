مخطط لمصادرة 500 دونم شرق القدس لصالح الاستيطان

تسعى سلطات الاحتلال لمصادرة نحو 500 دونم من أراضي غرب بلدة أبو ديس الواقعة شرق مدينة القدس، وذلك لصالح مشاريع استيطانية.

وعبر إجراءات سرية، استكملت وزارة (القضاء) بحكومة الاحتلال عملية السيطرة على 16 دونماً تقع غرب بلدة أبو ديس شرق القدس، وداخل جدار الفصل العنصري.

كما تخطط سلطات الاحتلال لإقامة تكتل استيطاني جديد على أراضي محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وصادقت حكومة الاحتلال على مخطط استيطاني لإنشاء مستوطنة جديدة على أراضٍ فلسطينية تتبع لبلدة دير استيا في سلفيت، وتبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية المنوي الاستيلاء عليها بموجب هذا المخطط 259 دونماً، في الحوض رقم (2) والحوض رقم (8) من أراضي البلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين