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"حماس" تُعزي السودان بضحايا السيول في ولايتي "نهر النيل" و"النيل الأبيض"

13 اغسطس 2022 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

عزّت حركة المقاومة الإسلامية " حماس"، جمهورية السودان في ضحايا السيول التي اجتاحت ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض، والتي تسبّبت في العديد من الخسائر البشرية والمادية.

وعبرت الحركة في تصريح صحفي، اليوم السبت، عن تضامنها الكامل مع الشعب السوداني الشقيق، سائلةً الله تعالى الرَّحمة والمغفرة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ جمهورية السودان الشقيقة وشعبها العزيز من كلّ مكروه وسوء.

واجتاحت - منذ ثلاثة أيام- سيول قوية عددا من مناطق شمال وغرب ووسط السودان، وجرفت قرى ومشاريع زراعية بأكملها، ما تسبب في أضرار وخسائر كبيرة.

وعادة ما يشهد موسم الخريف سيولا جارفة تؤدي في العادة إلى قطع عدد من الطرق القومية أبرزها الطريق الرابط بين موانئ الصادرات والواردات الرئيسي على البحر الأحمر ومدن البلاد الأخرى والذي يمر عبر عطبرة في ولاية نهر النيل.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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