مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين، اليوم السبت، في حملة اقتحامات واعتقالات نفذتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت "مخيم الجلزون"، شمالي رام الله، واعتقلت الشاب نبيل قطامي، إلى جانب اعتقالها للشاب نضال مروان حسين، بعد مداهمة وتفتيش منزله، في قرية جفنا المجاورة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد خالد أبو نعيم، عقب مداهمة منزله، قرية المُغير شرقي المدينة، وفق مصادر محلية.



كما اقتحمت آليات الاحتلال وجنوده قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس المحتلة، واعتقلت الشاب عمر محمد مرار، كما اعتقلت شابًا آخر في بلدة "أبو ديس" شرقي المدينة، خلال مواجهات في البلدة أصيب خلالها الشاب.



وفي سياق متصل، استولى جيش الاحتلال على تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة على أحد منازل الفلسطينيين، عقب مداهمته بلدة "بيت فجّار" جنوبي بيت لحم.



أيضاً، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: جهاد سعد القيسي (24 عامًا) بالقرب من بوابة جدار الفصل الأمني، غرب بلدة زيتا، شمالي طولكرم، ومحمد خضر يونس (25 عامًا)، في أثناء مروره على حاجز "أرئيل" شمال غربي سلفيت.



وعادة ما ينفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاته بمداهمات ليلية لمنازل الناشطين الفلسطينيين، وينقلهم إلى مراكز توقيف مقامة على الأراضي المحتلة، قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين