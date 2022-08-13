"المرور" بغزة: وفاة و20 إصابة في 44 حادث سير خلال أسبوع

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة في قطاع غزة، اليوم السبت ، إحصائية حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي الممتد من 6 حتى 12 أغسطس 2022.

وأكدت المرور، في بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني، أن 44 حادث سير وقعت خلال الفترة المذكورة نتج عنها وفاة، و20 إصابة مختلفة.

وأوضحت شرطة المرور والنجدة أنها جاءت كالآتي: " إصابة واحدة خطيرة، و9 إصابات متوسطة، فيما أصيب 10 مواطنين بإصابات طفيفة.

وذكرت أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 60 مركبة، من بينها 9 دراجات نارية، من جرّاء تلك الحوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين