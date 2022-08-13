فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

مخطط لمصادرة 500 دونم شرق القدس لصالح الاستيطان

"حماس" تُعزي السودان بضحايا السيول في ولايتي "نهر النيل" و"النيل الأبيض"

"57 جهادًا".. نشطاء يهنئون "الضيف" بذكرى مولده

"الإداريون" يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ224

مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

"المرور" بغزة: وفاة و20 إصابة في 44 حادث سير خلال أسبوع

صدام "الطيراوي" بـ"الشيخ".. صراع الوراثة يحتدم مبكرًا

بيئة معركة أم سياسة ناجحة؟

وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين برام الله مساءً

"المرور" بغزة: وفاة و20 إصابة في 44 حادث سير خلال أسبوع

13 اغسطس 2022 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة في قطاع غزة، اليوم السبت ، إحصائية حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي الممتد من 6 حتى 12 أغسطس 2022.

وأكدت المرور، في بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني، أن 44 حادث سير وقعت خلال الفترة المذكورة نتج عنها وفاة، و20 إصابة مختلفة.

وأوضحت شرطة المرور والنجدة أنها جاءت كالآتي: " إصابة واحدة خطيرة، و9 إصابات متوسطة، فيما أصيب 10 مواطنين بإصابات طفيفة.

وذكرت أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 60 مركبة، من بينها 9 دراجات نارية، من جرّاء تلك الحوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حوادث سير #شرطة المرور #إصابات حوادث السير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة