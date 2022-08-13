وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين برام الله مساءاً

دعا أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، الجماهير الفلسطينية للمشاركة في وقفة تضامنية مع أبنائهم المعتقلين في سجون السلطة بالضفة، مساء اليوم.

وأوضح الأهالي في دعواتهم أن الوقفة ستنظم اليوم، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا، على دوار المنارة وسط رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين في زنازين السلطة، و"مسلخ أريحا".

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة، اعتقال العشرات على خلفية توجهاتهم السياسية، من بينهم أسرى محررون ونشطاء وطللة جامعين، حيث تعتقل نحو 27 مواطنًا، أمضى بعضهم 67 يومًا في سجونها.

بدورها، وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة 263 انتهاكًا نفذتها أجهزة السلطة خلال تموز/ يوليو الماضي، من بينها 73 حالة اعتقال، و16 حالة استدعاء، و19حالة اعتداء وضرب.

ورصدت خلال تقريرها الدوري، 18 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و30 حالة قمع حريات، و28 حالة اختطاف، و42 حالة محاكمات تعسفية، فضلًا عن 37 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن انتهاكات السلطة طالت عشرات الصحفيين والطلبة والأطباء والمعلمين والحقوقيين وغيرهم، بما يشمل مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني، وترتقي هذه الانتهاكات لتكون جرائم ممنهجة ضمن سياسة الإفلات من العقاب.

المصدر / فلسطين أون لاين