منتدى الإعلاميين يدين اعتقال السلطة للصحفي "طبنجة"

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم السبت، الانتهاكات المتوالية بحق الصحفيين في الضفة الغربية، والتي كان آخرها اعتقال الزميل الصحفي مجاهد طبنجة مراسل شبكة بال بوست في نابلس، من قبل أجهزة السلطة بالضفة الغربية.

وعدَّ المنتدى في بيان صحفي، أن ما حصل "تمادياً في انتهاك حرية الصحافة وقمع الصحفيين، إذ يأتي الاعتقال الجديد للصحفي طبنجة بعد سلسلة انتهاكات شملت اعتقال الصحفي ثائر الفاخوري والتحريض السافر على قتل الزميل الصحفي علاء الريماوي، فضلاً عن الاعتداءات على الصحفيين خلال أحداث جامعة النجاح وغيرها".

وأكد المنتدى "تضامنه التام مع الزميل مجاهد طبنجة، والذي سبقه اعتقال من قبل أمن السلطة خلال شهر نوفمبر عام 2021"، مطالباً السلطة بضرورة الإفراج الفوري والعاجل عنه، وكف أيدي الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الصحفيين في الضفة الغربية، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة للصحفيين، وعدم السماح بحالة التغول على الحريات الإعلامية من خلال استمرار اعتقال الصحفيين والاستدعاء الأمني المتكرر على خلفية عملهم الإعلامي.

وطالب منتدى الإعلاميين، نقابة الصحفيين الفلسطينيين بضرورة التحرك السريع والعاجل من أجل إطلاق سراح الزميل مجاهد طبنجة، وعدم المشاركة في انتهاك الحريات الإعلامية من خلال الصمت على تجاوزات السلطة الفلسطينية الراهنة بحق الصحفيين، لاسيما أن حماية الصحفيين والدفاع عنهم من أبرز المهام المطلوبة من النقابة، وأي تقاعس عن أداء هذا الواجب يعني تخلي النقابة عن دورها المنشود.

ودعا إلى حماية الحريات الإعلامية وعدم المساس بها، ويشدد على أن الصحفي الفلسطيني أحوج ما يكون للدعم والمساندة في ظل مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض له من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأشكال وصور مختلفة على مدار الساعة، وأن المطلوب من مختلف الأطراف الفلسطينية وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية أن تكون اليد الحانية والحامية للصحفيين.

المصدر / فلسطين أون لاين