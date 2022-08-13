فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مطلوب سكرتير إداري للعمل في مدرسة بمدينة خان يونس

"جولدن سلسبيلا".. مشغولات المعادن الثمينة بأيدٍ ناعمة

إقبال محدود على المحال التجارية والبسطات الشعبية في غزة

احتجاجات وإطلاق نار على مقر أمني للسلطة في طوباس

منتدى الإعلاميين يدين اعتقال السلطة للصحفي "طبنجة"

مطالبات برفع الحظر عن مواد الصناعات الكيميائية وصرف تعويضات للمتضررين

"عواودة" يواصل إضرابه عن الطعام رغم خطورة وضعه الصحي

نائل البرغوثي في مهزلة عوفر؟!

أجهزة السلطة وإمكانية مواجهة الاحتلال

تهديدات المنظمة وانتخابات القدس

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

13 اغسطس 2022 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #مستوطنين #خراب الهيكل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة